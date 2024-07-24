Диетолог Коробкина: продукты с аминокислотами помогают женщинам сохранить молодость

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Продукты с аминокислотами помогают женщинам сохранить молодость и красоту, заявила в беседе с "Доктор 24" диетолог Анна Коробкина. Среди продуктов, в которых содержатся эти молекулы, она выделила морепродукты, яйца, орехи, молоко и сою.

Врач назвала незаменимые аминокислоты:



Таурин , так как он повышает энергетическую активность клеток, способствует быстрой регенерации и может использоваться в кардиологии в период восстановления после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, таурин очищает организм от токсинов;

, так как он повышает энергетическую активность клеток, способствует быстрой регенерации и может использоваться в кардиологии в период восстановления после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, таурин очищает организм от токсинов;

Пролин – он положительно влияет на регенерацию клеток и входит в состав соединительной ткани. Эта аминокислота участвует в формировании коллагена, что поддерживает красоту кожи и здоровье суставов;

– он положительно влияет на регенерацию клеток и входит в состав соединительной ткани. Эта аминокислота участвует в формировании коллагена, что поддерживает красоту кожи и здоровье суставов;

Лейцин – эта аминокислота поддерживает тонус мышечной ткани и регулирует жировой обмен, участвуя в синтезе соматотропного гормона. Коробкина уточнила, что лейцин входит в состав добавок для спортсменов;

– эта аминокислота поддерживает тонус мышечной ткани и регулирует жировой обмен, участвуя в синтезе соматотропного гормона. Коробкина уточнила, что лейцин входит в состав добавок для спортсменов;

Глицин , в свою очередь, улучшает проведение нервных импульсов, когнитивные способности и внимание. Его свойства помогают женщинам в борьбе со старением;

, в свою очередь, улучшает проведение нервных импульсов, когнитивные способности и внимание. Его свойства помогают женщинам в борьбе со старением;

Метионин участвует в обмене жиров, фосфолипидов и гормонов, а также регулирует процесс детоксикации организма. Одним из его свойств является улучшение образования пигмента в волосах.

Диетолог подчеркнула, что восполнить запас всех аминокислот можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания. Кроме того, в рационе лучше сочетать разные источники протеина, не ограничиваясь только мясом или овощами и бобовыми, заключила Коробкина.

В свою очередь, парафармацевт Иоланта Лангауэр посоветовала употреблять в пищу кальмары, кедровые орехи и сельдь для повышения уровень коллагена. Она напомнила, что коллагеном называется структурный белок, который присутствует во всех органах. Он также есть в сосудах и коже.

Эксперт подчеркнула, что при его дефиците кожа теряет упругость, что приводит к ее истончению и возникновению морщин, из-за чего человек начинает выглядеть старше своего возраста.