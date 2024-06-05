Нутрициолог Богданова рассказала, для кого вредна соя

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Соя противопоказана людям с гипотиреозом, поскольку фитоэстрогены из сои нейтрализуют вещества, необходимые пациентам для регуляции образования гормонов щитовидной железы. Об этом заявила клинический психолог по расстройствам пищевого поведения, диетолог-консультант и нутрициолог Зоя Богданова, сообщает "Доктор 24".

Она рассказала, что в чистом виде сою не рекомендуется давать и детям до трех лет. Однако сам по себе продукт содержит много биофлавоноидов, которые восстанавливают ЖКТ и улучшают пищеварение, ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, а также лецитин для поддержания работы печени. Более того, продолжила эксперт, соя снижает уровень холестерина, профилактируя атеросклероз.

Богданова также прокомментировала правду и мифы об этом продукте. Она назвала неправдой тот факт, что мужчинам нельзя есть сою, потому что она якобы повышает уровень женских гормонов. Организм не усваивает фитоэстрогены из продукта, если они не нужны, объяснила нутрициолог.

Утверждение о том, что все соевые продукты представляют собой ГМО, врач назвала правдивым. Однако она рекомендовала не бояться этого, поскольку человеческий организм уже адаптировался к такой еде.

Помимо этого, Богданова рассказала о соевом мясе. Она считает, что этот продукт не может заменить настоящее. По составу аминокислот соя может стать альтернативой белка, но в ней нет витамина В12, который важен для нормальной работы нервной системы. Эксперт не советовала полностью отказываться от настоящего мяса, поскольку по канонам здорового питания в рацион должны входить 40% растительного белка и 60% – животного.

Насчет соевого молока врач заявила, что при аллергии на молочный белок, его неусвояемости у человека не будет аллергической реакции на соевый продукт. При этом он сможет получить все полезные элементы и аминокислоты. Хоть протеина в таком напитке меньше, соевый белок казеин делает его более легким и усвояемым, подытожила Богданова.

Ранее британские ученые провели исследование и выяснили, что соя необходима женщинам старше 50 лет. Согласно полученным данным, ее регулярное употребление предотвращает потерю костной массы, снижает риск развития остеопороза и минимизирует риск развития заболеваний, часто сопровождающих менопаузу.