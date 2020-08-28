Эксперт предупредила об опасности соевого мяса в рационе ребенка

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Ряд научных данных говорит о том, что соевое мясо замедляет процессы развития у детей. Об этом Агентству "Москва" рассказала доцент кафедры "Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения" МГУПП Елена Литвинова.
"Соевое мясо относится к пищевым продуктам, изучение которых продолжается и в настоящее время, поэтому оценить спектр его воздействия на организм довольно сложно. Ряд научных исследований, затрагивающих данную тематику, свидетельствует о том, что содержащиеся в сое изофлавоны замедляют рост и развитие ребенка, затормаживая работу эндокринной системы", – заявила она.
По словам Литвиновой, наличие большого количества фитоэстрогенов может привести к нарушению гормонального фона. Кроме того, не исключаются аллергические реакции, предупредила эксперт.
"Если ориентироваться на научные данные, суточная норма потребления соевых продуктов составляет не более 100 граммов", – отметила Литвинова.
Она добавила, что в соответствии с рекомендациями диетологов, не надо вводить в пищевой рацион соевые продукты ежедневно.
Ранее ученые предупредили об опасности вегетарианской диеты для женщин. Исследователи сообщили, что здоровой растительной пищей являются продукты с минимальной обработкой.
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