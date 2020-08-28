Ученые предупредили об опасности вегетарианской диеты для женщин

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В Европйском обществе кардиологии рассказали об опасности вегетарианской диеты для женщин, передает портал "Мир 24".

"Наше исследование показывает, что часть вегетарианских диет вредна для здоровья. Особенно это касается женщин. Предыдущие исследования показали, что женщины, как правило, едят больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения, чем мужчины", – отметили специалисты.

Исследователи сообщили, что здоровой растительной пищей являются продукты с минимальной обработкой. К таким относятся цельные зерна, фрукты, овощи, оливковое масло, орехи, чай. Нездоровыми продуктами являются подслащенные напитки, соки, картофель и любые сладости, уточнили специалисты.

По мнению ученых, меньшее потребление мяса действительно полезно для организма, однако нужно правильно рассчитывать калории, баланс жиров и углеводов для сбалансированной диеты.

Ранее внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала здоровым людям не есть гамбургеры чаще двух раз в месяц. При этом она отметила, что необязательно делать выбор в пользу котлеты на листьях, потому что в плане калорийности такое блюдо почти не отличается от классического.

По ее словам, классический гамбургер содержит около 15–25 граммов белков, 10–25 граммов жиров, 30–50 граммов углеводов, более 1 грамма пищевых волокон. Диетолог добавила, что гамбургер из домашних продуктов – неплохой вариант блюда, поскольку там достаточное количество белка.

