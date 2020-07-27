Диетолог рекомендовала есть гамбургеры не чаще двух раз в месяц

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Внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует здоровым людям не есть гамбургеры чаще двух раз в месяц, сообщает Агентство "Москва".
При этом она отметила, что необязательно делать выбор в пользу котлеты на листьях, потому что в плане калорийности такое блюдо почти не отличается от классического.
По ее словам, классический гамбургер содержит около 15–25 граммов белков, 10–25 граммов жиров, 30–50 грамм углеводов, более 1 грамма пищевых волокон.
"Все это великолепие "стоит" 250–500 калорий (есть, конечно, и тяжеловесы до 700 калорий, но это уже отдельная история). Причем это сам гамбургер без сопутствующего картофеля фри, соусов и сладких напитков. Как вы понимаете, в таком соседстве он может достигать и пугающих 1–1,5 тысячи калорий за порцию", – сказала Стародубова.
Диетолог добавила, что гамбургер из домашних продуктов – неплохой вариант блюда, поскольку там достаточное количество белка и в хорошем балансе белки, жиры и углеводы, а также свежие овощи и листья салата.
Веганские и вегетарианские бургеры сравнимы с классическими. Подводя итог, гамбургер может послужить неплохим выбором блюда, которое можно себе позволить не чаще пары раз в месяц.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как можно похудеть с помощью сала. Она отметила, что при соблюдении диеты можно употребить бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами. Это не скажется на весе, однако после него не захочется съесть что-то действительно высококалорийное.
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