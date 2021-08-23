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Общество

13:19

Эксперты рассказали о важности сои для женского организма

общество

Фото: ТАСС/DPA/Hendrik Schmidt

Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что соя необходима женщинам старше 50 лет. Регулярное ее потребление предотвращает потерю костной массы и снижает риск развития остеопороза – минимизирует риск развития заболеваний, часто сопровождающих менопаузу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что во время менопаузы женщины испытывают падение эстрогена – гормона, помогающего защитить кости.

Исследование проводилось среди 200 женщин, находящихся в ранней менопаузе. Участницам давали либо добавку соевого белка с 66 миллиграммами соевых изофлавонов (органические соединения), либо ту, которая содержала только соевый белок. Затем ученые наблюдали за уровнем двух белков, приводящих к остеопорозу, в крови женщин.

Оказалось, что участницы, потреблявшие соевый белок с изофлавонами, снижали уровень одного из белков в своем кровотоке. Это делало их менее склонными к потере костной массы. Кроме того, у них снизился риск сердечных заболеваний.

Испытуемые, получавшие только соевый белок, не демонстрировали существенных изменений в своем здоровье.

Ранее биологи из США выяснили, почему в ходе эволюции люди перестали вращать тазом при ходьбе.

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