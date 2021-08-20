Ученые установили, почему люди перестали вертеть тазом в ходе эволюции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Биологи из Америки выяснили, почему в ходе эволюции люди перестали вращать тазом при ходьбе, сообщает "Газета.ру".
Известно, что шимпанзе, которые являются ближайшими родственниками людей, поворачивают таз с каждым шагом. Из-за этого их движение кажется неуклюжим. Но для человека ровная походка является нормой.
Во время опытов ученые установили, что поворот таза помогает удлинить шаг. Несмотря на то, что человеческие ноги гораздо длиннее, у шимпанзе отношение длины шага к росту больше на 26%.
"Я думаю, что шимпанзе используют вращение тазом, чтобы выжать максимум из каждого шага, иначе их шаги были бы слишком маленькими", – отметил автор исследования Натан Томпсон.
Он пояснил, что шаги обезьян сокращаются, так как они обычно ходят на согнутых ногах. Им необходимо это как-то скомпенсировать.
По мнению авторов, люди сделали выбор в пользу более ловкой и легкой походки, отказавшись от длинных шагов.
Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета выявили животных, которые умеют смеяться. Среди них оказалось 65 видов.
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