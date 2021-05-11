Названы породы собак с самым крепким здоровьем

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Порода бигль оказалась на первом месте среди собак с самым крепким здоровьем. У этих собак наиболее слабыми считаются тазобедренные суставы и глаза, однако у биглей активность сохраняется всю жизнью. Продолжительность жизни этой породы собак составляет в среднем до 15 лет, сообщает портал The Spruice Pets.

Второе место в списке пород собак с самым крепким здоровьем занимает австралийская пастушья собака. Однако у этих животных из-за чрезмерной активности могут с возрастом появиться проблемы с суставами. Эти собаки в среднем живут от 12 до 16 лет.

Третье место заняла порода чихуахуа. Представители этой породы могут прожить до 20 лет и редко болеют. Наиболее слабые места у чихуахуа – это сердца, глаза и надколенники.



Также хорошее здоровье отмечается у грейхаундов, пуделей, гаванских бишонов, сибирских хаски, басенджи, бордер-колли и беспородных собак.

Ранее ученые из Хельсинкского университета выяснили, что собаки меньшего размера с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем особи средних и крупных видов.

В пятерку наиболее агрессивных пород специалисты внесли шелти, пуделя, цвергшнауцера, немецкую овчарку и испанскую водяную собаку. Далее по уровню агрессии следуют лаготто-романьоло, китайская хохлатая собака, немецкий миттельшпиц, котон-де-тулеар и ирландский мягкошерстный пшеничный терьер.

