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Наука

06:25

Пудель и шпиц вошли в рейтинг самых агрессивных собак

наука животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из Хельсинкского университета выяснили, что собаки меньшего размера с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем особи средних и крупных видов.

Так, в пятерку наиболее агрессивных пород специалисты внесли шелти, пуделя, цвергшнауцера, немецкую овчарку и испанскую водяную собаку, говорится в статье в журнале Scientific Reports.

Далее по уровню агрессии следуют лаготто-романьоло, китайская хохлатая собака, немецкий миттельшпиц, котон-де-тулеар и ирландский мягкошерстный пшеничный терьер.

Всего ученые собрали данные о 9 270 собаках: 1 791 животное имело проблемы с агрессивным поведением по отношению к людям, а 7 479 отличались спокойным поведением.

Под агрессивным поведением подразумевали лай, рычание и кусание. Среди факторов, которые влияют на поведение, назвали пожилой возраст, мужской пол и страх.

Кроме того, поведение зависит от небольшого размера тела, отсутствия контактов с другими собаками и "эффектов первого питомца" у хозяев.

При этом возраст сам по себе не является обязательной причиной, но будет основой для развития множества заболеваний, из-за которых у питомцев возникают проблемы.

Венгерские нейрофизологи ранее рассказали, что собаки не узнают себя в зеркале, но при этом умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы.

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