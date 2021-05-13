Ученые узнали, какие животные умеют смеяться

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Американские исследователи из Калифорнийского университета выявили животных, которые умеют смеяться. Среди них оказалось 65 видов, передает Pravda.ru.

Для того чтобы это выяснить, ученые проанализировали работы о поведении зверей. Раньше считалось, что такая способность присуща только крысам и приматам. В новый же список попали собаки, лисы, тюлени, коровы, мангусты и некоторые птицы.

До этого исследователи из Швеции установили, что человек может заражать собак стрессом. Зависимость между настроением животного и хозяина оказалась тем выше, чем крепче была связь между ними.

