Ученые выяснили, что человек способен заражать собак стрессом

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Шведские ученые выяснили, что собаки могут испытывать стресс в то же время, что и их хозяева. Об этом сообщает "Мир 24".
Еще несколько лет назад эксперты заметили, что пастушьи собаки начинают нервничать одновременно с их владельцами. В своем исследовании ученые решили выяснить, зависит ли такое поведение от породы.
Были набраны две группы собак из разных категорий: в первой группе находились те породы, которые помогают людям (таксы, емтхунд). Собаки из второй группы были одиночками, более приближенными к волкам (хаски, сиба-ину).
В исследовании приняли участие и сами хозяева собак. И у владельцев, и у животных замерили уровень гормона стресса, также участники заполнили специальную анкету о своем питомце, где рассказали о его психологическом состоянии.
Как оказалось, степень синхронизации стресса возрастала между человеком и его собакой при крепкой связи и не зависела от породы.
Ранее ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы.
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