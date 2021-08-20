Сингапурские ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов

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Сингапурские ученые доказали возможность создания универсальной вакцины широкого спектра, которая будет формировать устойчивость ко всем коронавирусным инфекциям. Об этом сообщает журнал New England Journal of Medicine, в котором опубликовано исследование.

Специалисты медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech антитела вырабатываются не только к вирусу SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другим коронавирусам животных, которые могут передаться человеку.

Такое открытие ученые сделали в ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации против COVID-19 под названием "Сингапурское исследование иммунного ответа и защиты от вакцины COVID-19".

Они обнаружили, что после прививки против COVID-19 у людей, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией SARS, выработался спектр антител к коронавирусу SARS-CoV-1. Как и SARS-CoV-2, этот вирус также относится к группе сарбековирусов, использующих для проникновения в клетки человека рецепторы ACE2.

Авторы исследования выдвинули гипотезу о том, что мРНК вакцины от COVID-19, такие как Pfizer-BioNTech, могут быть эффективны против всех патогенов данной группы.

Для проверки предположения ученые привлекли восемь человек, переболевших SARS, десять добровольцев, перенесших COVID-19, и десять здоровых людей, сравнив иммунный ответ до и после вакцинации во всех трех группах.

"Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов", – заявил первый автор статьи доктор Чи-Ва Тан.

Ученые установили, что до вакцинации добровольцы, перенесшие SARS, имели антитела против SARS-CoV-1. Нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 у них не было. Однако после получения двух компонентов мРНК вакцины у всех добровольцев был выявлен высокий уровень антител против обоих вирусов.

Ученые подчеркивают, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов у людей.

"Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами", – говорит директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай.

Ранее стало известно, что производители вакцины "КовиВак" подали заявку на ее одобрение в Южной Корее. Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарств начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины.

