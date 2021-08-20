Производители вакцины "КовиВак" подали заявку на ее одобрение в Южной Корее

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Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарств начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает РИА Новости.

Производитель вакцины подал заявку на ее предварительное рассмотрение 20 августа. В Южной Корее внимательно изучат представленные данные, при этом пока закупка вакцины "КовиВак" не планируется.

Вакцину "КовиВак" 10 июля получили почти 12 тысяч москвичей, еще около 2 тысяч записались на вакцинацию. Вакцину доставили в равном количестве в 14 павильонов "Здоровая Москва" с максимальной проходимостью, чтобы прививки делали по живой очереди.

Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, и в результате возле павильонов возникли очереди. В связи с этим пришедшим предложили записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания.

Горожане, несмотря на это, предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день. Все, кто остался получили прививку до конца дня.