Производители вакцины "КовиВак" подали заявку на ее одобрение в Южной Корее

11:11
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарств начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает РИА Новости.
Производитель вакцины подал заявку на ее предварительное рассмотрение 20 августа. В Южной Корее внимательно изучат представленные данные, при этом пока закупка вакцины "КовиВак" не планируется.
Вакцину "КовиВак" 10 июля получили почти 12 тысяч москвичей, еще около 2 тысяч записались на вакцинацию. Вакцину доставили в равном количестве в 14 павильонов "Здоровая Москва" с максимальной проходимостью, чтобы прививки делали по живой очереди.
Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, и в результате возле павильонов возникли очереди. В связи с этим пришедшим предложили записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания.
Горожане, несмотря на это, предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день. Все, кто остался получили прививку до конца дня.
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