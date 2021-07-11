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Вакцину "КовиВак" 10 июля получили почти 12 тысяч москвичей, еще около 2 тысяч записались на вакцинацию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Вакцину доставили в равном количестве в 14 павильонов "Здоровая Москва" с максимальной проходимостью, чтобы прививки делали по живой очереди.

Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, и в результате возле павильонов возникли очереди. В связи с этим пришедшим предложили записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания.

Горожане, несмотря на это, предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день. Все, кто остался получили прививку до конца дня.

"Павильоны продолжали работать, как и всегда, до последнего посетителя и закрылись в 22:00, обеспечив всех горожан из очереди возможностью привиться препаратом "КовиВак", – говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что в течение дня сотрудники всех точек постарались обеспечить комфортное и безопасное ожидание вакцинации. Во все павильоны направили дополнительные силы в лице работников центров госуслуг и социальной защиты населения. Они следили за соблюдением эпидемиологических мер, помогали в разделении потоков желающих, записи и организации социальной дистанции. Также они постарались минимизировать риски, связанные с длительным нахождением людей на солнце и обеспечивали посетителей водой.

Посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, предложили оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом "КовиВак".

Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", появившаяся в наличии в Москве утром в субботу, 10 июля, закончилась меньше чем за сутки, сейчас ожидается поставка препарата.

В субботу получить прививку данным препаратом можно было в 14-ти павильонах "Здоровая Москва" в парках "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы и некоторых других. В каждой точке было доступно не более 850 доз вакцины.

В конце июня стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Объемы производства обещали позднее многократно увеличить.