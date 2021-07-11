Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Вакцину "КовиВак" 10 июля получили почти 12 тысяч москвичей, еще около 2 тысяч записались на вакцинацию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Вакцину доставили в равном количестве в 14 павильонов "Здоровая Москва" с максимальной проходимостью, чтобы прививки делали по живой очереди.
Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, и в результате возле павильонов возникли очереди. В связи с этим пришедшим предложили записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания.
Горожане, несмотря на это, предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день. Все, кто остался получили прививку до конца дня.
"Павильоны продолжали работать, как и всегда, до последнего посетителя и закрылись в 22:00, обеспечив всех горожан из очереди возможностью привиться препаратом "КовиВак", – говорится в сообщении.
В Депздраве отметили, что в течение дня сотрудники всех точек постарались обеспечить комфортное и безопасное ожидание вакцинации. Во все павильоны направили дополнительные силы в лице работников центров госуслуг и социальной защиты населения. Они следили за соблюдением эпидемиологических мер, помогали в разделении потоков желающих, записи и организации социальной дистанции. Также они постарались минимизировать риски, связанные с длительным нахождением людей на солнце и обеспечивали посетителей водой.
Посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, предложили оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом "КовиВак".
Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", появившаяся в наличии в Москве утром в субботу, 10 июля, закончилась меньше чем за сутки, сейчас ожидается поставка препарата.
В субботу получить прививку данным препаратом можно было в 14-ти павильонах "Здоровая Москва" в парках "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы и некоторых других. В каждой точке было доступно не более 850 доз вакцины.
В конце июня стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Объемы производства обещали позднее многократно увеличить.
В Лужниках за день могут привиться 15 тысяч человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: