Ученые назвали напитки, сокращающие жизнь женщинам

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и пришли к выводу, что безалкогольные сладкие напитки негативно влияют на женский организм. Об этом сообщает News.ru.

"Несмотря на то что частота потребления сладких напитков не сильно коррелирует со смертностью, потребление более семи порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти", – говорится в исследовании.

По словам ученых, результаты исследования говорят о необходимости сократить употребление сладких напитков.

Ранее специалисты рассказали, что употребление газированных напитков может повышать риски развития различных заболеваний, среди которых инсульт, ожирение, колоректальный рак и другие. Отмечалось, что газировку лучше заменить другими напитками. В частности, стоит обратить внимание на фруктовую воду. Ее можно приготовить самостоятельно, добавив в холодную воду лимоны, апельсины, арбузы, огурцы, мяту или лаймы.

