В Великобритании ограничат рекламу сладкой газировки

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В супермаркетах Великобритании запретят выставлять газированные напитки и снеки на кассах, при входе в магазин и в конце проходов в целях борьбы с ожирением, пишет The Guardian.

Кроме того, власти собираются бороться с продажей вредной еды в интернете. Так, с 2022 года нельзя будет размещать объявления о продаже нездоровой еды на личной странице и на страницах оформления заказа или оплаты.

При этом ресторанам будет запрещено предлагать бесплатные сладкие напитки. Помимо этого, им придется указывать калорийность блюд в меню. Отмечается, что 63 процента взрослого населения Великобритании страдают ожирением или имеют лишний вес.

Поэтому власти хотят маркировать продукты с высоким уровнем сахара или соли. Премьер-министр Борис Джонсон задумался об ограничениях на продажу вредной еды после того, как узнал, что избыток веса повышает риск заболеть коронавирусом.

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто ранее заявил, что риск смерти при заражении коронавирусом у пациентов с повышенным весом вырастает почти в девять раз.