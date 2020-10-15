Назван в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе фактор

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Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что пациенты с ожирением входят в группу риска по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, риск смерти при заражении у пациентов с повышенным весом вырастает почти в девять раз. Помимо этого, увеличивается и вероятность тяжелого течения болезни – сразу в семь раз.

"Как итог, мы пришли к пониманию – нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", – объяснил Шляхто.

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов ранее рассказал, что при коронавирусе повышается риск развития инсульта. Помимо этого, по его словам, существует угроза тромбоза периферических артерий.

За последние сутки в России выявили 13 754 новых случая коронавируса. Общее число заболевших по всей стране достигло 1 354 163 случаев.

