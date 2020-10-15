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Наука

16:13

Ученые рассказали об угрозе нового осложнения при коронавирусе

наука

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заболевание коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 может привести к внезапной потере слуха. К такому выводу пришли британские ученые, говорится в материале издания MedicalXpress.

Исследователи рассказали историю болезни 45-летнего мужчины, ранее госпитализированного с симптомами коронавируса. Стало известно, что через 10 дней его перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Спустя месяц у него выявили ряд других осложнений. Для лечения потребовались стероиды, а также переливание крови.

С переводом из реанимации заболевший услышал звон в левом ухе. Со времени у него пропал слух. По версии врачей, к этому привел коронавирус, а не ревматоидный артрит, грипп и ВИЧ.

Научные специалисты обратили внимание, что подобное осложнение из-за коронавируса встречают впервые на территории Великобритании.

Согласно данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.

Ранее вирусолог заявил, что COVID-19 не вызывает шизофрению. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны, считает Анатолий Альтштейн.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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