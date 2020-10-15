В Минздраве сообщили о риске увеличения числа осложнений из-за COVID-19 с возрастом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С возрастом у людей возрастает риск увеличения количества осложнений, которые были вызваны COVID-19. Об этом заявила главный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева, сообщает Агентство "Москва".

"Я бы еще такую цифру привела – удвоение риска смерти с увеличением возраста на каждые 7,5 лет", – рассказала Ткачева. По словам главного гериатра Минздрава, коронавирус мягко протекает у детей, но в геометрической прогрессии могут расти осложнения в пожилом возрасте.

Кроме того, специалист обратила внимание, что смертность от коронавируса среди мужчин выше. "Больше погибает мужчин в любом возрасте от коронавирусной инфекции", – отметила Ольга Ткачева. Это связано, по ее словам, с более быстрым старением иммунной системы у мужчин.

В РФ выявлено 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость COVID-19 растет из-за пренебрежения масками.