Кардиолог рассказал о повышенном риске инсульта при коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал о повышенном риске инсульта при коронавирусе.

На онлайн-заседании научного совета РАН он сообщил, что при COVID-19 риск инсульта выше, чем при гриппе.

"И тромбозы периферических артерий – зафиксировано некое повышение частоты в ряде исследований, но нельзя сказать, что это очень значимая проблема", – приводит Агентство "Москва" слова Бойцова.

Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при заражении коронавирусом в шесть раз. При этом вероятность летального исхода от COVID-19 в таких условиях возрастает в 12 раз, сказал Бойцов.

"Они встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании", – уточнил специалист.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал о негативном влиянии коронавируса на мужскую фертильность. Процессы, которые может запустить COVID-19 с точки зрения репродуктивности, также опасны напрямую для потенциального потомства, предупредил специалист.