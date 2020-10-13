Эпидемиолог объяснил разницу между ситуацией с COVID-19 осенью и весной

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил разницу между обострением ситуации с коронавирусом весной и осенью. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, обострение эпидситуации осенью больше влияет на лиц старше 65 лет.

"В весенний подъем мы говорили, что наиболее часто инфекция распространяется среди лиц молодого возраста от 20 до 60 лет. Осенние сводки говорят о том, что инфекция "повзрослела" и в основном перебросилась на лиц 65+", – рассказал специалист на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Он добавил, что люди именно такого возраста наиболее подвержены осложнениям от коронавируса.

В Москве с 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Таким образом, до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.

Сергей Собянин объяснил введенные ограничения заботой о пожилых горожанах.

Также сообщалось, что рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ может продлиться примерно 20 дней.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире. По данным организации на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались.

