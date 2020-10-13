Эксперт рассказал, сколько продлится рост числа случаев COVID-19 в РФ

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Рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ может продлиться примерно 20 дней. Об этом РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эксперта, рост стал ожидаемым, так как COVID-19 не является исключением в сезонных инфекциях. "Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем", – отметил Горелов.

В результате рост случаев прогнозируется до первой декады ноября, заявил специалист.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире. По данным организации на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались.

За последние сутки в РФ выявили 13 868 новых случаев коронавируса. Всего в России подтверждено 1 326 178 случаев коронавируса.