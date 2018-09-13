В ООН заявили об угрозе ожирения по всему миру

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Количество людей, которые страдают от ожирения, может превысить число голодающих, считает генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва. Его слова приводит РИА Новости.

"Если мы не предпримем срочные меры для прекращения роста показателей ожирения, в мире в скором времени станет больше людей, страдающих ожирением, чем голодающих", – заявил да Силва на семинаре в Ватикане по безопасности пищевых продуктов и здоровому питанию.

По последним данным, 2,6 миллиарда человек имеют избыточный вес, а доля людей, которые страдают от ожирения, выросла с 11,7% в 2012 году до 13,2% в 2016 году.

Да Силва считает, что существует несколько факторов, которые стоят у истоков пандемии, однако наиболее значимым из них является нездоровый рацион питания. Речь идет о высокой доступности высококалорийных продуктов, в которых в значительном количестве содержатся жир, сахар и соль. Потребление высококалорийных продуктов с низким содержанием питательных веществ является фактором риска для распространения таких неинфекционных заболеваний, как инсульт, диабет и некоторые виды рака.

Поэтому, по мнению директора ФАО, требуется государственная политика для борьбы с избыточным весом и ожирением. Меры, в частности, могут включать введение налога на импорт нездоровых продуктов питания и их маркировку. Необходимо ограничить рекламу нездоровой пищи для детей, снизить содержание сахара и соли при производстве продуктов, а также запретить использовать определенные ингредиенты, такие как трансжиры, добавил да Силва.

Кроме того, правительства должны облегчить доступ на рынки для продуктов, которые производятся семейными фермерскими хозяйствами, считает директор ФАО.

Ранее сообщалось, что в России выросло число детей, страдающих от ожирения.