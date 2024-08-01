Эндокринолог Козловская: отсутствие энергии может объясняться диабетом

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Отсутствие энергии может объясняться различными факторами, среди которых как медицинские состояния, так и некоторые проблемы с психическим здоровьем рассказала эндокринолог и диетолог Елена Козловская, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, поиск причины снижения энергии может не только способствовать улучшению состояния, но и помочь выявить те или иные заболевания. При столкновении с данной проблемой врач рекомендовала пройти следующие исследования:

клинический анализ крови с определением лейкоцитов и СОЭ;

анализ уровня глюкозы в крови;

определение уровня гормонов, например ТТГ.

Прочие анализы врачи смогут назначить после полного осмотра, отметила Козловская. В случае отсутствия отклонений в результатах этих исследований страдающему от отсутствия энергии человеку может потребоваться дополнительная иммунограмма и анализы на количество витаминов. Также медик рекомендовала не забывать о проведении тестов на наличие вирусных инфекций для более полного обследования.

По словам специалиста, одной из причин развития такой проблемы, как снижение энергии, может стать недостаток сна. Несмотря на то, что бессонница не является болезнью сама по себе, при обращении к неврологу пациенту могут быть назначены лекарства, которые помогут справиться с ней. Также медик может рассказать о способах снижения стресса, подчеркнула Козловская.

Другой возможной причиной снижения энергии может послужить депрессия. По словам врача, на возникновение этого психологического состояния влияют нарушения в выработке мозгом таких химических веществ, как нейротрансмиттеры. Они отвечают за настроение, пояснила специалист.

"Специалист разберется в ситуации и поможет вам справиться со своими чувствами. Невылеченная депрессия не только приводит к усталости, но и может повлиять на все аспекты вашей жизни", – отметила Козловская.

Вместе с тем к слабости может приводить и анемия. На фоне этого состояния у пациентов также проявляется одышка, головокружение или головные боли. В таком случае, отметила эндокринолог, врач может направить обратившегося к нему человека на анализ крови.

Другим заболеванием, симптомом которого может стать отсутствие энергии, является гипотиреоз. При развитии этой болезни щитовидная железа оказывается не в состоянии выработать достаточное количество гормонов, необходимых организму для поддержания метаболизма. При их низком уровне могут проявляться такие симптомы, как усталость, увеличения веса и ощущение холода, объяснила Козловская.

Также врач обратила внимание, что причиной неспособности переносить физические нагрузки могут послужить болезни сердца, в особенности сердечная недостаточность. В этом случае сердце перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма с меньшей эффективностью. При этом пациент может начать испытывать затруднения даже при совершении привычных повседневных действий.

Кроме того, диетолог назвала повышенную усталость симптомом гепатита. Это заболевание сопровождается воспалением печени по нескольким причинам, которые могут варьироваться от инфекции до избыточного веса.

"Печень выполняет множество важных функций в организме – от расщепления токсинов и выработки белков, контролирующих свертываемость крови, до метаболизма и хранения углеводов и многого другого. Когда печень воспалена, эти важные процессы могут остановиться", – пояснила Козловская.

Еще одним состоянием, для которого характерно снижение уровня энергии, диетолог назвала диабет. В таком случае организм либо не может выработать достаточное количество инсулина, либо неэффективно использует его. При этом к усталости приводят именно резкие изменения уровня сахара в крови, в результате которых клетки не получают необходимого количества глюкозы, пояснила Козловская.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что дневная сонливость может возникать при психических или соматических патологиях. К этому состоянию приводит неправильный режим сна, частая смена часовых поясов, а также расстройство сна из-за нарколепсии или синдрома беспокойных ног.

