Терапевт рассказала о заболеваниях, симптомом которых является зевота

Фото: depositphotos/fizkes

Зевота как проявление сонливости может указывать на нарушение сна, что в свою очередь может быть связано с различными формами анемии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на терапевта Кристину Заплавнову.

Врач считает, что зевота может являться симптомом поражения ствола головного мозга. Однако подобное состояние редко проявляется изолированно и чаще сопровождается иными признаками, среди которых слабость в конечностях, онемение, головокружение или асимметрия лица, уточнила медик.

Между тем медицинские специалисты предупреждают, что зевота может быть признаком эпилепсии, инсульта, рассеянного склероза или черепно-мозговой травмы.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркнула, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ.

До этого врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, что зевота как симптом заболевания может проявляться при депрессии, когда в крови повышается уровень кортизола (гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете.

"Доктор 24": зевота