Невролог назвала 5 неочевидных причин постоянной сонливости

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Анемия, депрессия, миастения, апноэ сна и онкология могут быть причинами постоянной сонливости. Об этом заявила невролог Марина Гаджиева, сообщает Life.ru.

По ее словам, анемия – это дефицит транспортеров кислорода по крови, что вызывает недостаточное питание в том числе головного мозга. Из-за этого могут появиться постоянная слабость и сонливость, объяснила врач.

Депрессия, по мнению специалиста, тоже часто является причиной упадка сил и настроения и вызывает недомогание. Как и миастения – неврологическое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется слабостью мышц, в основном усиливающейся вечером, уточнила специалист.

Кроме того, апноэ – остановка дыхания по ночам – снижает насыщение сердца и мозга кислородом, из-за чего в течение дня человек может чувствовать слабость и сонливость, указала Гаджиева. В заключение эксперт сказала, что постоянное желание спать проявляется и у людей, страдающих от онкологических заболеваний.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга, однако такое состояние чаще сопровождается слабостью в конечностях, онемением, головокружением или асимметрией лица. Более того, зевота может быть признаком эпилепсии, инсульта, рассеянного склероза или черепно-мозговой травмы, предупреждают врачи.

"Доктор 24": дневная сонливость