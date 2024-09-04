Терапевт Чернышова назвала четыре привычки, которые резко снижают качество жизни

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Кофе вместо завтрака, отсутствие физической активности, вечернее переедание и использование смартфона перед сном – это привычки, которые крайне негативно сказываются на здоровье и продуктивности. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее ученые выяснили, что привычка просыпаться впритык к началу рабочего дня может привести к бедности. Исследователи объяснили это тем, что из-за позднего пробуждения возникает стресс и снижается продуктивность. Кроме того, при таком режиме дня не хватает времени на саморазвитие и планирование.

Другая привычка, которая портит жизнь, – отказ от завтрака и употребление кофе натощак, предупредила Надежда Чернышова.



Надежда Чернышова врач-терапевт Утренний прием пищи помогает запустить процесс обмена веществ и дает организму достаточно топлива для нормальной работы. Если же просто пить кофе натощак, это плохо влияет на слизистую оболочку желудка.

Еще одна привычка – пользоваться общественным транспортом, когда вполне по силам преодолеть путь пешком. Даже если не хватает времени пройтись с утра, стоит прогуляться после работы вместо того, чтобы ехать пару остановок на автобусе.

"Во время ходьбы мы задействуем очень много мышц. Плюс, когда сосуды работают, гоняют кровь в полном объеме, это очень полезно для сердца, кровоснабжения мозга и внутренних органов", – пояснила Чернышова.

Также эксперт отметила, что нельзя проводить весь день на перекусах без нормальной еды, а вечером перед сном наедаться калорийной пищей.





Надежда Чернышова врач-терапевт Во-первых, это ухудшает качество сна, потому что организм отвлекается на переваривание. Во-вторых, ночью энергия не тратится, вся еда запасается в избыточные жировые отложения. Кроме того, если ложиться спать сразу после плотного ужина, может возникнуть изжога.

Четвертая привычка, – смартфон или планшет перед отдыхом, отметила Чернышова.

"Голубое свечение экрана возбуждает мозг и нарушает сон, поэтому за час до того, как ложиться спать, лучше выключить все гаджеты. Вместо них можно почитать книгу", – заключила терапевт.

Ранее россиян предупредили, что у злоупотребляющих БАДами может появиться аллергия, тошнота, рвота, лихорадка и сыпь. Принимать витамины, минералы и аминокислоты следует только после консультации со специалистом и сдачи анализов.

