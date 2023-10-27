Диетолог назвала главную опасность бесконтрольного употребления БАДов

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Бесконтрольное употребление биологических активных добавок может стать причиной отравления организма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

По ее словам, симптомами отравления являются аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь. БАДы – это витамины, минералы и аминокислоты, однако перед их употреблением следует проконсультироваться со специалистом, подчеркнула она. Узнать, сколько компонентов не хватает человеку, можно с помощью анализов.

"Например, цинк укрепляет иммунную систему и необходим организму для заживления ран, влияет на репродуктивную функцию, но избыток приводит к отравлению организма", – уточнила Волынкина.

Диетолог подчеркнула важность следить за содержанием витаминов и минералов. Она призвала сдавать анализы раз в полгода. Волынкина также отметила, что при употреблении БАДов важно не навредить себе.

Ранее врач-эндокринолог Елена Прокопенко рассказала, что биологически активные добавки-жиросжигатели стали пользоваться популярностью в России, но к ним следует относиться с осторожностью. Это связано с тем, что такие БАДы могут привести к повреждению почек и печени, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

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