Депутат ГД Куринный: в России нет оснований для запрета бодипозитива

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России нет оснований для запрета бодипозитива, однако население стоит информировать о вреде лишнего веса. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, бодипозитив является очень размытым образованием.

"Если речь идет о психологическом феномене, когда просто выставляется соответствующая защита, не позволяющая человеку лишний раз обращаться к своим недостаткам, то это нормальный психологический прием. Никаких движений, никаких организаций в этом направлении не существует, которые бы несли якобы деструктивную идеологию", – сказал Куринный.

Как он отметил, государственная пропаганда информирует население о вреде лишнего веса. Данная работа должна доводиться аккуратно, системно и постоянно.

Куринный также отметил, что ожирение нужно признать социально значимым заболеванием. В России, по его мнению, необходимо ввести комплекс мер для решения проблемы лишнего веса у населения. Должна быть выстроена соответствующая информационная кампания.

"Это соответствующие регуляторные действия со стороны государства, которые бы ограничивали вредные продукты питания аккуратно, без каких-то излишних резких или радикальных шагов. Это комплексная программа, которая должна быть рассчитана лет на десять вперед, межведомственная, которую должны реализовывать не только Минздрав, но и другие ведомства в составе правительства и региональной власти", – заключил депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России. По его мнению, сторонники движения "пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом".

Сейчас в соцсетях можно найти сотни страниц и сообществ, которые продвигают данные идеи. Свободное существование бодипозитива серьезно угрожает здоровью всей нации, подчеркнул Милонов.