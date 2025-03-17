Turkiye Today: объедавшийся на камеру блогер из Турции умер от ожирения

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Efecan kultur

В Турции 24-летний блогер Эфекан Культур умер от осложнений, связанных с ожирением, передает Turkiye Today.

В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok Культур объедался на камеру. Он был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели. Блогер начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

Последний пост Культура на YouTube появился восемь месяцев назад, а его видео с "мукбангом" в TikTok – 15 октября 2024 года. Тогда Культур рассказал, что избегает излишков соли из-за диеты. На последующих видео он уже не вставал с постели и не мог открыть глаза.

В свою очередь, после информации о смерти блогера правительство Турции напомнило об опасности подобных видеороликов из-за пропаганды компульсивного переедания. Как отмечает издание, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана работает над законодательством, которое ограничит использование соцсетей для лиц моложе 16 лет.

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