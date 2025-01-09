Блогер Killadamente подавилась едой и умерла в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/Killadamente

Американский блогер Кэрол Акоста, известная под псевдонимом Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал People.

Как заявляет издание, 3 января девушка ужинала в Нью-Йорке и внезапно начала задыхаться. Ее госпитализировали, но спасти блогера не удалось. Сестра Акосты после появления в СМИ соответствующей информации подтвердила гибель родственницы.

"Я благодарна Богу за то, что он дал мне такую ​​сестру с огромным сердцем, как ты. Покойся с миром, сестра", – написала на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сестра погибшей.

Точная причина смерти Акосты неизвестна, ее семья ждет результаты медицинской экспертизы.

На блогера в Instagram были подписаны почти 7 миллионов человек. Акоста продвигала идею бодипозитива и делала контент на тему принятия себя.