Экономист Бархота предупредил о высоких рисках при покупке биткоина

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Непредсказуемость курса, длительная конвертация и операционные риски делают криптовалюту очень ненадежным видом вложения. Таким мнением с Москвой 24 поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее стоимость биткоина по итогам торгов обновила исторический максимум, поднявшись почти до 112 тысяч долларов. По мнению Бархоты, это не повод рассматривать криптовалюту как выгодную инвестицию.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Биткоин ничем не обеспечен, и какой будет динамика его курса в дальнейшем, никто не знает. Возможно, это был максимум, и уже в следующем месяце цена вполне может упасть, например, до 80 тысяч долларов. Тогда инвесторы окажутся в убытке.

"Сейчас выиграют те, кто купил биткоин гораздо раньше, когда он стоил всего несколько долларов. Они могут его продать и стать долларовыми миллиардерами. Теперь же время упущено, и что будет дальше, неизвестно", – подчеркнул эксперт.

При этом надо учитывать, что биткоин не конвертируется мгновенно из-за сложности процесса. Например, сначала может потребоваться перевод биткоина в доллары, а уже из них – в рубли. Это может занять от суток до нескольких рабочих дней. За это время курс может упасть, и владелец потеряет на разнице, отметил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Также следует учитывать, что при покупке криптовалюты высок риск попасть на мошенников. Плюс всегда есть операционные риски. К примеру, если конвертация через криптобиржевую платформу не пройдет, деньги могут зависнуть и человек потеряет средства. Поэтому можно остаться вообще ни с чем.

Ранее инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер дала советы новичкам, желающим вложиться в акции. В частности, стоит распределить деньги по активам из разных отраслей, так как одновременно они обычно не падают. В таком случае если одни акции теряют в цене, то другие показывают рост, объяснила специалист.

