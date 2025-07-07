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07 июля, 17:41

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Эксперт Хайдер дала главные советы начинающим инвесторам по выбору акций

Эксперт рассказала, как начинающим инвесторам не прогореть на выборе акций

Фото: 123RF/pitinan

Наблюдать за динамикой роста и выбирать сразу несколько вариантов из разных отраслей стоит новичкам при инвестировании в акции. Об этом Москве 24 рассказала инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

Ранее портал РБК составил список наиболее подешевевших российских акций с начала 2025 года. Среди них – ценные бумаги трех IT-компаний, металлургов, одого из российских банков и Туймазинского завода автобетоновозов.

Хайдер предупредила, что инвестиции в акции в целом всегда рискованны. Их цена может упасть в тот момент, когда захочется получить дивиденды, объяснила она.

"Если портфель акций "просел" на 50%, на его восстановление для получения стопроцентной доходности может уйти до трех лет. Поэтому инвесторы должны понимать: эти вложения – долгосрочная стратегия", – рассказала эксперт.

Советую диверсифицировать портфель – распределить средства по акциям из разных отраслей. Например, потребительских товаров, энергетики, финансовой и IT-сферы. Практически никогда все акции одновременно не падают, и снижение по одному активу будет компенсироваться ростом по другому.
Юлия Хайдер
инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант

Также важно изучить финансовую отчетность компаний, которые предлагают акции: есть ли прибыль у этого бизнеса и росли ли их активы в цене за последние пять лет. В целом Хайдер порекомендовала начинающим вкладываться в "голубые фишки" – акции, выпущенные надежными и ликвидными компаниями.

"Также советую выбирать так называемые привилегированные акции: инвестор получит по ним дивиденды, даже если большинство компаний примет решение не выплачивать их по обыкновенным активам", – отметила Хайдер.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал накопительные счета и краткосрочные вклады наиболее выгодными способами сохранения сбережений после снижения ключевой ставки. При выборе банка специалист посоветовал, прежде всего, обратить внимание на предложения организации, зарплатным клиентом которого является гражданин.

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Трошина Любовь

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