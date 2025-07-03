Эксперт Карпычева назвала минимальный размер финансовой подушки

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Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме, достаточной для жизни без дохода в течение минимум трех месяцев. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Она отметила, что неприкосновенный запас денег дает возможность спокойно искать работу при ее внезапной потере, а также чувство психологического равновесия.





Анна Карпычева независимый финансовый советник К тому же финансовая подушка позволит не залезать в кредиты при форс-мажорных обстоятельствах. Кроме потери работы, это может быть, например, срочное лечение или замена сломавшейся дорогостоящей бытовой техники.

Минимальная сумма подушки должна быть достаточной для жизни в течение трех, а лучше шести месяцев в случае потери дохода, отметила Карпычева. Таким образом, важно детально посчитать средний расход за определенный промежуток времени и начать копить запас, равный этой сумме.

"Чтобы это сделать, можно прибегнуть к популярному способу – откладывать по 10% от зарплаты каждый месяц. Но я предпочитаю игровые решения, благодаря которым копить интереснее", – подчеркнула специалист.





Анна Карпычева независимый финансовый советник Одно из них называется "52 недели богатства". В определенный день недели нужно откладывать какую-то сумму, но начинать следует с малого – скажем, со 100 рублей. При этом каждый раз нужно постараться удвоить ее.

Хранить подушку безопасности можно на накопительном счете в банке с возможностью досрочного снятия без потери процентов.

"Однако часть запаса, хотя бы сумму на месяц, я бы посоветовала на всякий случай держать наличными дома", – добавила Карпычева.

При этом вкладывать накопленные деньги в рискованные инвестиции не стоит.

"Если, к примеру, сломался холодильник, а инвестиционный портфель "просел", деньги оттуда придется вытаскивать с потерями", – заключила специалист.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как копить на будущее ребенка. В частности, он посоветовал открыть депозит без возможности снятия до окончания установленного срока. Это убережет от соблазна досрочного использования средств нецелевым способом, объяснил специалист.

