Эксперт Карпычева назвала минимальный размер финансовой подушки

03 июля, 19:29Общество
Фото: depositphotos/olga_simonova_ph
Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме, достаточной для жизни без дохода в течение минимум трех месяцев. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.
Она отметила, что неприкосновенный запас денег дает возможность спокойно искать работу при ее внезапной потере, а также чувство психологического равновесия.
Минимальная сумма подушки должна быть достаточной для жизни в течение трех, а лучше шести месяцев в случае потери дохода, отметила Карпычева. Таким образом, важно детально посчитать средний расход за определенный промежуток времени и начать копить запас, равный этой сумме.
"Чтобы это сделать, можно прибегнуть к популярному способу – откладывать по 10% от зарплаты каждый месяц. Но я предпочитаю игровые решения, благодаря которым копить интереснее", – подчеркнула специалист.
Хранить подушку безопасности можно на накопительном счете в банке с возможностью досрочного снятия без потери процентов.
"Однако часть запаса, хотя бы сумму на месяц, я бы посоветовала на всякий случай держать наличными дома", – добавила Карпычева.
При этом вкладывать накопленные деньги в рискованные инвестиции не стоит.
"Если, к примеру, сломался холодильник, а инвестиционный портфель "просел", деньги оттуда придется вытаскивать с потерями", – заключила специалист.
Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как копить на будущее ребенка. В частности, он посоветовал открыть депозит без возможности снятия до окончания установленного срока. Это убережет от соблазна досрочного использования средств нецелевым способом, объяснил специалист.