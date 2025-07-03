Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 19:29

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Карпычева назвала минимальный размер финансовой подушки

Эксперт назвала минимальный размер финансовой подушки

Фото: depositphotos/olga_simonova_ph

Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме, достаточной для жизни без дохода в течение минимум трех месяцев. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Она отметила, что неприкосновенный запас денег дает возможность спокойно искать работу при ее внезапной потере, а также чувство психологического равновесия.

К тому же финансовая подушка позволит не залезать в кредиты при форс-мажорных обстоятельствах. Кроме потери работы, это может быть, например, срочное лечение или замена сломавшейся дорогостоящей бытовой техники.
Анна Карпычева
независимый финансовый советник

Минимальная сумма подушки должна быть достаточной для жизни в течение трех, а лучше шести месяцев в случае потери дохода, отметила Карпычева. Таким образом, важно детально посчитать средний расход за определенный промежуток времени и начать копить запас, равный этой сумме.

"Чтобы это сделать, можно прибегнуть к популярному способу – откладывать по 10% от зарплаты каждый месяц. Но я предпочитаю игровые решения, благодаря которым копить интереснее", – подчеркнула специалист.

Одно из них называется "52 недели богатства". В определенный день недели нужно откладывать какую-то сумму, но начинать следует с малого – скажем, со 100 рублей. При этом каждый раз нужно постараться удвоить ее.
Анна Карпычева
независимый финансовый советник

Хранить подушку безопасности можно на накопительном счете в банке с возможностью досрочного снятия без потери процентов.

"Однако часть запаса, хотя бы сумму на месяц, я бы посоветовала на всякий случай держать наличными дома", – добавила Карпычева.

При этом вкладывать накопленные деньги в рискованные инвестиции не стоит.

"Если, к примеру, сломался холодильник, а инвестиционный портфель "просел", деньги оттуда придется вытаскивать с потерями", – заключила специалист.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как копить на будущее ребенка. В частности, он посоветовал открыть депозит без возможности снятия до окончания установленного срока. Это убережет от соблазна досрочного использования средств нецелевым способом, объяснил специалист.

Читайте также


Трошина Любовь

обществофинансыэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика