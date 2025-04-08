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08 апреля, 18:36

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Эксперт Бархота назвал простые способы накопить деньги на будущее ребенка

Эксперт рассказал, как копить на будущее ребенка без потерь для бюджета

Фото: 123RF/jd8

Долгосрочный депозит без возможности снятия, а также привычка регулярно делать отчисления помогут накопить хорошую сумму на будущее ребенка. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее аналитики выяснили, что почти две трети россиян (63%) не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По словам Андрея Бархоты, чтобы накопить денежный резерв для ребенка, не обязательно откладывать большие суммы.

Тут важнее регулярность. Если взять за привычку выделять на это каждый месяц по 3–5 процентов от дохода, за 10 лет может набежать достаточно серьезная сумма.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

"Однако ее надо капитализировать с помощью процентов. И здесь проще всего открыть долгосрочный депозит, например, на три года. В текущей ситуации он должен быть со ставкой не ниже 18–19 процентов годовых. Затем его можно будет пролонгировать, но уже по новым условиям", – отметил Бархота.

Кроме того, эксперт рекомендовал открывать депозит без возможности снятия денег до окончания установленного срока.

"Чтобы не было соблазна досрочного использования средств нецелевым способом", – пояснил он.

Те же, у кого уже есть определенные накопления, могут вложить их в недвижимость.

Пока ребенок растет, квартиру можно сдавать в аренду. А потом просто подарить ему в качестве базового актива. Либо продать и оплатить этими деньгами обучение.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Ранее финансовый консультант Анна Тюрнева рассказала о плюсах детской банковской карты. Один из очевидных – возможность быстро обеспечить ребенка нужной суммой денег в ситуации, когда она ему экстренно понадобилась.

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Трошина Любовь

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