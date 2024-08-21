Эксперт Тюрнева назвала важные правила пользования детской банковской картой

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Детская банковская карта поможет родителям контролировать расходы ребенка и развивать его финансовую грамотность. При этом необходимо помнить о нескольких важных правилах, рассказала Москве 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

По ее словам, один из очевидных плюсов такой карты – возможность быстро обеспечить ребенка нужной суммой денег в ситуации, когда она ему экстренно понадобилась.

При этом, оформляя карту, нужно подключить функцию СМС-информирования: как только ребенок совершит какую-то покупку, родителям на телефон придет отчет – когда и сколько было потрачено.



Анна Тюрнева финансовый консультант Это поможет контролировать расходы ребенка и повышать его финансовую грамотность: родители будут видеть, насколько рационально он тратит деньги, и смогут объяснить, как совершать покупки с большей выгодой.

Еще лучше, если по карте можно получать кэшбек за покупку определенных категорий товаров, на которые ребенку регулярно приходится тратиться.

"Если объяснить ему, как это все работает, какие скидки он может получить, то это тоже будет вклад в его финансовую грамотность", – отметила эксперт.

Плюс некоторые банки предлагают процентный остаток. То есть, если в конце месяца ребенку удалось сохранить на карте деньги, банк начислит некий процент сверх этой суммы, добавила Тюрнева.

При этом эксперт подчеркнула, что с детьми необходимо проговаривать принципы безопасности использования банковской карты: не передавать ее кому-то еще, не хранить ПИН-код вместе с ней, а также не сообщать никому одноразовые пароли, которые приходят в сообщении, заключила специалист.

Ранее финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как составить идеальный семейный бюджет. Она посоветовала хранить сбережения на банковском депозите. Причем открывать его лишь на один год, потому что потом процентные ставки могут стать выше, и будет возможность пролонгировать вклад на более выгодных условиях.