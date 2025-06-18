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18 июня, 15:24

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Экономист Ордов оценил идею ввести в России инвестсчета для детей

С себя – процент, ребенку – квартира: кому будут выгодны новые инвестсчета для детей

В России могут запустить индивидуальные инвестиционные счета для детей. С их помощью родители смогут копить деньги уже с момента рождения ребенка, получая за это налоговый вычет. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.

Копим с рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители России могут получить новый способ накопления средств для детей – с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Такой вклад получится открыть с рождения ребенка. Более того: за него будет полагаться налоговый вычет.

С годами сумма на счету должна приумножаться. Инициатива предполагает, что родители смогут заключить договор в интересах ребенка, определять стратегию и класть средства на счет.

Вполне вероятно, что управление ИИС отдадут участникам финансового рынка: такой механизм уже обсуждается с Центробанком, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Он также добавил, что на данный момент дети до 18 лет не могут иметь полноценный брокерский счет. А значит, ИИС может привлечь внимание несовершеннолетних к использованию финансовых инструментов.

На данный момент некоторые брокеры уже предлагают открыть аналогичный счет. Однако такая возможность предоставляется детям старше 14 лет.

"Финансовые институты будут радостно аплодировать"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Подобная инициатива будет выгодна всем: как участникам финансового рынка, так и родителям, отметил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Широкий спектр финансовых институтов будет радостно аплодировать этим перспективам. В том числе различные пенсионные и прочие фонды, которые с помощью этого будут финансировать, например, государственные облигации. То есть и само государство будет в плюсе", – отметил Ордов.

Хорошая выгода от такой инициативы есть и для родителей, которые захотят накопить крупную сумму до совершеннолетия ребенка, а потом потратить ее, например, на образование или покупку недвижимости.

В таком случае нужно будет рассчитать, сколько средств из заработной платы необходимо отчислять ежемесячно. И естественно, чем раньше родитель начнет это делать, тем ему будет удобнее.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

Ордов добавил, что подобная практика в мире уже существует. Например, в Саудовской Аравии при рождении ребенка государство выделяет на его счет некоторую сумму, которую можно снять по достижении 18 лет (причем в большем размере, в том числе и за счет начисления процентов). Поэтому один из важных пунктов – сделать так, чтобы родители не имели права снять сбережения до совершеннолетия ребенка (за исключением форс-мажора). В противном случае у некоторых может возникнуть желание через несколько лет потратить эти деньги на дорогую покупку.

Ордов также отметил, что не все могут позволить себе открывать подобные счета, инвестируя небольшой процент от дохода. В то время как люди с высоким достатком и так могут оплатить образование ребенка или купить недвижимость.

"Поэтому важно понимать: такая инициатива должна в первую очередь касаться тех, кому сложно выделить допсредства для счета. Ведь они и так вынуждены копить, чтобы иметь финансовую подушку, не говоря уже о дополнительных вкладах", – сказал он.

Выход из такой ситуации можно найти. Например, привлечь государство к софинансированию, заключил эксперт.

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