Экономист Ордов оценил идею ввести в России инвестсчета для детей

В России могут запустить индивидуальные инвестиционные счета для детей. С их помощью родители смогут копить деньги уже с момента рождения ребенка, получая за это налоговый вычет. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.

Копим с рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители России могут получить новый способ накопления средств для детей – с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Такой вклад получится открыть с рождения ребенка. Более того: за него будет полагаться налоговый вычет.

С годами сумма на счету должна приумножаться. Инициатива предполагает, что родители смогут заключить договор в интересах ребенка, определять стратегию и класть средства на счет.

Вполне вероятно, что управление ИИС отдадут участникам финансового рынка: такой механизм уже обсуждается с Центробанком, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Он также добавил, что на данный момент дети до 18 лет не могут иметь полноценный брокерский счет. А значит, ИИС может привлечь внимание несовершеннолетних к использованию финансовых инструментов.

На данный момент некоторые брокеры уже предлагают открыть аналогичный счет. Однако такая возможность предоставляется детям старше 14 лет.

"Финансовые институты будут радостно аплодировать"

Подобная инициатива будет выгодна всем: как участникам финансового рынка, так и родителям, отметил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Широкий спектр финансовых институтов будет радостно аплодировать этим перспективам. В том числе различные пенсионные и прочие фонды, которые с помощью этого будут финансировать, например, государственные облигации. То есть и само государство будет в плюсе", – отметил Ордов.

Хорошая выгода от такой инициативы есть и для родителей, которые захотят накопить крупную сумму до совершеннолетия ребенка, а потом потратить ее, например, на образование или покупку недвижимости.



Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук В таком случае нужно будет рассчитать, сколько средств из заработной платы необходимо отчислять ежемесячно. И естественно, чем раньше родитель начнет это делать, тем ему будет удобнее.

Ордов добавил, что подобная практика в мире уже существует. Например, в Саудовской Аравии при рождении ребенка государство выделяет на его счет некоторую сумму, которую можно снять по достижении 18 лет (причем в большем размере, в том числе и за счет начисления процентов). Поэтому один из важных пунктов – сделать так, чтобы родители не имели права снять сбережения до совершеннолетия ребенка (за исключением форс-мажора). В противном случае у некоторых может возникнуть желание через несколько лет потратить эти деньги на дорогую покупку.

Ордов также отметил, что не все могут позволить себе открывать подобные счета, инвестируя небольшой процент от дохода. В то время как люди с высоким достатком и так могут оплатить образование ребенка или купить недвижимость.

"Поэтому важно понимать: такая инициатива должна в первую очередь касаться тех, кому сложно выделить допсредства для счета. Ведь они и так вынуждены копить, чтобы иметь финансовую подушку, не говоря уже о дополнительных вкладах", – сказал он.

Выход из такой ситуации можно найти. Например, привлечь государство к софинансированию, заключил эксперт.