Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами детей

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий выдачу банками справок по счетам и вкладам детей их законным представителям. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, выписки вместо лиц 14–18 лет смогут получать родители или другие их законные представители. Это поможет дополнительно защитить подростков от попыток преступников вовлечь их в мошеннические схемы, в том числе с использованием банковских карт.

Финансовые организации смогут найти данные о законных представителях при помощи ГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В ином случае банк может выдать справку на основании свидетельства о рождении, усыновлении (удочерении) или акта о попечительстве.

Также изменения предусматривают запрет на открытие счетов для подростков без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, будет объявлен полностью дееспособным, вступит в брак либо с согласия родителей занялся предпринимательской деятельностью.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Подозрительные операции останавливаются на срок до 10 дней. К ним относятся те переводы, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.

