Комитет ГД одобрил к II чтению законопроект об ответственности для дропперов

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект по введению уголовной ответственности для дропперов (людей, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. – Прим. ред.) и призвал ГД принять его во втором чтении.

Инициатива была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности в апреле 2025 года. После этого ее внесли в нижнюю палату парламента в начале следующего месяца, а в конце – одобрили в I чтении.

Документом предлагается дополнить статью 187 УК РФ о незаконном обороте платежных средств. За передачу электронного платежного средства или доступа к нему другому лицу для совершения незаконных операций предлагается наказывать штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов или исправительными работами до двух лет.

Также нарушителя могут наказать ограничением свободы до двух лет, принудительными работами до трех лет или лишением свободы до трех лет. Аналогичные санкции предусмотрены за проведение незаконных операций с использованием платежного средства по указанию другого лица.

Проект также подразумевает ответственность за покупку или передачу электронных средств платежа и доступа к ним, если это делает человек, не являющийся клиентом оператора по переводу денег. Особенно это касается случаев, когда такие действия совершаются для незаконных операций.

За такие преступления будет предусмотрен штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы до шести лет с дополнительным штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Вместе с тем за незаконные операции с электронными платежными средствами, совершенные не клиентами операторов по переводу денег, предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишением свободы до шести лет с таким же штрафом.

В пояснительной записке указано, что для стимулирования сотрудничества с правоохранительными органами будет введено специальное основание для освобождения от уголовной ответственности. Эта норма будет распространяться на случаи, когда человек добровольно сообщает о преступлении или активно помогает расследованию.

Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. В частности, чтобы избежать этого, россиянам не следует передавать карту третьим лицам и проводить банковские переводы по просьбе незнакомцев. Ведомство также посоветовало обращаться в банк в случае ошибочного перевода.

