ГД приняла в I чтении проект об уголовном наказании для дропперов

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Госдума приняла в I чтении законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для дропперов – лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.

В документе предлагается дополнить статью 187 УК России о неправомерном обороте средств платежей. За передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций предлагается наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов.

Также нарушителя могут наказать исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок, или принудительными работами до 3 лет, или лишением свободы на такой же срок. Аналогичное наказание предусмотрено за проведение незаконных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за приобретение либо передачу электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, которое не является клиентом оператора по переводу средств, для неправомерных операций, либо приобретение таким лицом электронного средства и (или) доступа к нему и последующей их передачи.

За такое преступление будет грозить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

За незаконные операции с использованием электронного средства платежа, совершенные лицом, не являющимся клиентом оператора по переводу денег, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет с такой же суммой штрафа.

Как указано в пояснительной записке, для побуждения к сотрудничеству с правоохранителями вводится специальное основание для освобождения от уголовной ответственности людей в случае, если те после совершения преступления добровольно сообщили об этом или активно способствовали расследованию.

Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Гражданам не следует передавать карту третьим лицам и делать переводы по просьбе незнакомцев. Ведомство также рекомендовало при ошибочном переводе обращаться в банк.

При этом ЦБ России начал формировать базу данных причастных к мошенническим операциям. Попавшие туда лица могут ежемесячно переводить не более 100 тысяч рублей.