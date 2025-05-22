"Известия": банкам в РФ предложили устанавливать лимит на переводы с карт подростков

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Банкам стоит дать возможность устанавливать лимит на операции по счетам лиц от 14 до 18 лет. Скорректировать законопроект о запрете подросткам открывать банковские счета без письменного согласия родителей предложил Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщает газета "Известия" со ссылкой на направленные в Центробанк и Госдуму поправки.

В них предлагается установить лимит в 200 тысяч рублей. Эта сумма, отмечают авторы, мала для дропперской деятельности, поэтому ограничение сделает такие карты непривлекательными для мошенников.

Как добавили в ВТБ, подростки редко переводят крупные суммы. Подобные лимиты не повлияют на их активность, но при этом защитят от участия в дропперских схемах.

В свою очередь, зампред Банка России Герман Зубарев отметил, что сейчас мошенники активно вовлекают подростков в дропперство. Им предлагают деньги за передачу карт в пользование третьим лицам, в такие схемы вовлекают с помощью сетевого маркетинга.

Ранее в ГД предложили блокировать на два дня подозрительные денежные переводы. С такой инициативой выступил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его мнению, необходимо на законодательном уровне закрепить право банков вводить двухдневный "период охлаждения" на подозрительный перевод клиента, даже если он подтверждает свое согласие на него. Также депутат предлагает применить аналогичную систему к криптокошелькам, в том числе с цифровыми рублями.