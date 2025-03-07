ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября. Об этом говорится на сайте регулятора.

Центробанк принял такое решение из-за действующих антироссийских санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам покупать наличные средства западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на момент указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро, при условии, что клиенты ранее не реализовали такую возможность.

"Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях", – уточнили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, еще на 6 месяцев был сохранен запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. В это же время валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юрлицам-нерезидентам недоступна выдача наличными в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, по другим валютам ограничений нет. При этом юридические лица, которые являются резидентами, в ближайшее полугодие смогут получить указанные суммы только в виде командировочных расходов.

Ранее в российском Центробанке решили продлить на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Ограничения действуют до 31 марта 2025 года включительно. При этом российские граждане и физические лица – нерезиденты из дружественных стран все еще могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

