"Известия": банки стали отклонять 95 заявок на потребкредиты из 100

Фото: 123RF/sayfutdinov

В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%. Об этом со ссылкой на статистику финансового маркетплейса сообщает газета "Известия".

"5% – это беспрецедентный уровень падения показателя одобряемости как минимум за последние несколько лет", – подчеркнул директор кредитного направления финансового маркетплейса Магомед Гамзаев.

Эксперты рынка из крупных банков и бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили общую тенденцию. Они отметили, что уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как в розничном секторе, так и в сегменте потребительских кредитов. При этом в январе уровень одобрения по потребительским кредитам остался на уровне декабря.

Специалисты отмечают, что рынок розничного кредитования в 2024 году охладился из-за жесткой политики регулятора. Ключевая ставка была повышена до рекордных 21%, а также ужесточены количественные ограничения на выдачу ссуд высокорискованным заемщикам. Это привело к снижению спроса на кредиты со стороны клиентов и сокращению аппетита к риску у финансовых организаций.

По словам экспертов, количество заявок на кредиты снижается, так как высокие ставки вынуждают граждан отказываться от необеспеченных займов. При этом и уровень одобрения заявок также значительно падает.

Согласно данным аналитической консалтинговой компании Frank RG, в январе общий объем выданных кредитов (включая ипотеку, займы наличными, автокредиты и POS-кредиты) составил 441 миллиард рублей, что стало минимальным показателем с апреля 2022 года.

Эксперты ожидают, что высокая ключевая ставка сохранится в течение длительного времени. По их мнению, это позволит банкам ужесточать кредитную политику, достигая целевой доходности при меньшем уровне риска.

Ранее в России вступил в действие закон, который позволяет судебным приставам взыскивать долги россиян и организаций в цифровых рублях. Взыскание происходит при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности.

