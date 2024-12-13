Путин подписал закон о новых штрафах для коллекторов в РФ

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В России предусмотрели новые штрафы для коллекторов. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

За незаконное использование юрлицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" и за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником могут назначить штраф до 300 тысяч рублей.

Кроме того, ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов ложится не только на профессиональные коллекторские организации, но и кредитные и микрофинансовые организации.

Ранее депутаты от партии ЛДПР предложили реализовать в России инициативу, при которой микрофинансовым организациям запретили бы передавать право на взыскание долгов с граждан коллекторам. Это, по мнению депутатов, позволит уберечь граждан от коллекторов.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, микрозаймы позволяют коллекторским агентствам "наживаться на людях". Он рассказал, что к депутатам обращаются люди, которым коллекторы угрожают потерей имущества за долги.

