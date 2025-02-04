"Известия": количество продаж долгов в РФ выросло в полтора раза

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Количество случаев перепродажи долгов за полгода выросло в 1,5 раза, сообщает газета "Известия" со ссылкой на основателя одного из маркетплейсов по перепродаже долговых обязательств Ивана Рыкова.

"Увеличение на 50% произошло после повышения стоимости судебных пошлин. Расклад между физическими и юридическими лицами, которые продают долги, 50 на 50", – указал он.

Стоимость минимальной судебной пошлины с сентября 2024 года повысилась в 10 раз, до 4 тысяч рублей, а максимальной – в 15 раз, до 900 тысяч рублей. Так как многим стало невыгодно идти в суд для возвращения долга, поэтому в стране вырос спрос на услуги по продаже обязательств.

Возросло и число самих продавцов долгов, уверена пресс-секретарь другой электронной площадки по торговле долговыми обязательствами Оксана Захарикова. В третьем и четвертом кварталах 2024 года количество продавцов увеличилось в 2 раза. При этом агрегаторы берут около 5–10% комиссии от общей цены продажи долга, отметила она.



Приобрести долг могут как физические, так и юридические лица, уверены эксперты. Кроме того, нет ограничений и на сами категории должников – выставить на торги могут как задолженность гражданина, так и организации. Стоимость покупки зависит от множества факторов, включая сумму долга, срок, наличие обеспечения, тип обязательства, наличие рисков и так далее.

Россияне стали жаловаться, что частные покупатели долгов могут взыскивать деньги в агрессивной форме – угрожать судами и банкротством, настойчиво звонить и устанавливать завышенные проценты. Юрист Дарья Куклина напомнила, что к работе компаний, которые занимаются покупкой долгов, применяются общие положения Гражданского кодекса РФ, а также закон о коллекторах.



Ранее в России вступил в действие закон, который позволяет судебным приставам взыскивать долги россиян и организаций в цифровых рублях. Взыскание происходит при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности.

