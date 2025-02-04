"Известия": число должников за ЖКУ в России сократилось на 300 тыс за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число должников за жилищно-коммунальные услуги в России сократилось на 300 тысяч за год, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В прошлом году количество неплательщиков составляло 3,5 миллиона человек, а на 1 января 2025-го таких граждан стало 3,2 миллиона. Как отметили в ведомстве, к должникам применяются меры в соответствии с законом "Об исполнительном производстве".

Тенденцию уменьшения неплательщиков подтвердили в Минстрое, заявив, что общий объем просроченной дебиторской задолженности на 1 декабря 2024 года снизился на 1,5% относительно аналогичного периода 2023-го.

"Собираемость платежей граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, составляет 95,4%", – добавили в министерстве.

Также в ведомстве привели статистику оплаченных в стране коммунальных услуг – 97,5%. Чтобы довести значение до полных 100% Минстрой активно готовится к эксперименту по онлайн-взысканию задолженности за ЖКУ с использованием ГИС ЖКХ, портала "Госуслуги" и системы "Правосудие".

В Госдуме, в свою очередь, считают, что на сокращение долгов россиян повлияли штрафы и пени, а также повышение контроля за своевременной оплатой. Тем не менее сумма долгов все равно остается очень высокой.

Зампред ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что сейчас все поставщики коммунальных услуг взялись за данную проблему.

"Например, мы видим статистику по фондам капремонта, поскольку они учреждаются регионами и там она открытая, и вот по многим из них собираемость средств уже превысила 100%", – уточнила чиновник.

Ранее россиянам дали совет, как погасить большой долг по ЖКУ. В частности, есть вариант поговорить с управляющей организацией и попросить рассрочку. Кроме того, УК может предложить неплательщику работу, а часть заработной платы удерживать в счет погашения суммы. Такая практика существует в некоторых регионах.

Вместе с тем эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о серьезных последствиях неуплаты коммунальных услуг. За это могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры.