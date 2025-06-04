ЦБ РФ рекомендовал банкам следить за счетами дропперов

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Центробанк России призвал банки внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

В ЦБ объяснили, что теневой бизнес использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Для предотвращения таких рисков банкам следует анализировать переводы, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, оценивать, если ли у тех контрагенты, переводившие ранее деньги дропперам.

Если риск подтвердится, то банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению средств в пользу такого лица, в том числе во внерабочее время, уточнили в ЦБ.

Ранее Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, предположительно, связанные с преступной деятельностью. Служба может останавливать подозрительные операции на срок до 10 дней. Мера также позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.