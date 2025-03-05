Набиуллина сочла необходимым ввести уголовную ответственность за дропперство

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России нужно ввести уголовную ответственность для дропперов (подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег. – Прим. ред.), поскольку люди часто не понимают, что они являются сообщниками преступников. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы регулятора, необходимо также объяснить, что будет за деятельность дропперов, поскольку среди них много несовершеннолетних. Она предложила в первый раз ограничиться предупреждением, во второй – привлечь к уголовной ответственности.

Ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, которых привлекает способ заработать "легкие" деньги, сказала ранее зампред Банка РФ Ольга Полякова. Масштаб проблемы вызывает беспокойство у регулятора, уточнила она.

При этом Центробанк, как указала Набиуллина, уже обсуждает разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Новые правила не затронут обычных граждан, так как они не открывают "по сотне, даже по тысяче карт", пояснила глава регулятора.