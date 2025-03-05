ЦБ может ограничить число карт, оформленных на одного человека

Фото: depositphotos/ilkaydede

Центробанк России обсуждает разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

"Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт", – пояснила глава ЦБ.

Ранее регулятор предложил внедрить уведомления для родителей в финансовых организациях по картам детей до совершеннолетия для защиты от дропперства – способа легализации денег через посредников. Набиуллина уточнила, что в дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние. Она призвала обращать внимание на это не только родителей, но и банки.

Согласно данным ЦБ, ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, включая иностранцев. Людей привлекает способ заработать "легкие" деньги, уточнила зампред Центробанка Ольга Полякова.