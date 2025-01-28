"Известия": внесение денег на виртуальные карты ограничат в России

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Российские банки собираются ограничить внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на финансовые организации.

Банки присоединятся к новому сервису безопасности от НСПК, который планируют запустить весной этого года. Сервис позволит по поручению кредитной организации ограничивать операции внесения денег на виртуальные карты, если они были выпущены менее двух дней назад.

Речь идет о таких картах, которые создаются в приложении банка либо в отдельной специальной утилите и хранятся на мобильной устройстве.

О поддержке новой меры сообщили в ВТБ, ПСБ, ОТП Банке и банке "Дом.РФ". Специалисты отмечают важность такого сервиса на фоне распространения в РФ способа обмана с виртуальными картами: мошенники убеждают клиента привязать к своему электронному кошельку некую виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения.

Ранее в Госдуме попросили ЦБ РФ обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников. Депутаты напомнили, что в 2024 году вступил в силу закон, который обязывает финансовые организации возвращать своим клиентам полную сумму украденных средств после соответствующего заявления.

За последние два месяца хакеры украли 40 миллионов рублей у клиентов российских банков, используя легальное приложение для перехвата данных карт через NFC-модули. Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение, которое распространяется через мобильное приложение NFCGate.